Украина может продать 49% ГТС Украины российской компании — эксперт

Киев, , 17:45 — REGNUM Эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев не исключает, что Украина продаст 49% акций оператора украинской газотранспортной системы компании, аффилированной с Россией. Об этом Рябцев сказал 11 сентября в эфире телеканала NewsONE.

«Есть риски относительно того, кому именно и на каких условиях будут проданы соответствующие активы… Есть опасность в этом, тем более, что не все компании, которые проявляли заинтересованность в приобретении соответствующих акций или имущества, имели прозрачную структуру собственности. У нас пока не ясно, каким образом будут акционированы соответствующие активы. Разделение функций группы компаний НАК «Нафтогаз Украины» еще не завершено. Скорее всего, это завершится в начале 2020 года. Поэтому еще не понятно, а сколько именно и что именно будет акционироваться? Что будет выставляться на конкурс на продажу?» — сказал Рябцев.

Он сообщил, что «Нафтогаз» пока не уточнил, какие именно активы оценены в $7 млрд.

«Та цена, которая прозвучала — 7 млрд долл., является достаточно проблематичной и не имеющей под собой обоснования. Неизвестно, что стоит за теми активами, которые оценены в такую сумму? Чтобы сформировать сумму, нужно провести серьезный аудит», — пояснил Рябцев.

Эксперт считает, что Украина может продать 49% акций своей ГТС в случае, если новый собственник гарантирует приемлемые объемы транзита газа.

«В самой продаже 49% газотранспортной системы Украины нет ничего опасного. Главное, чтобы эти акции были проданы компании, которая действительно может стать будущим инвестором ГТС… Были переговоры относительно привлечения не менее 10 разных европейских операторов. Эти переговоры прошли в марте этого года. Но, насколько мне известно, ни одна из этих компаний не предоставила гарантий относительно сохранения транзита. И ни одна из этих компаний не предоставила гарантии относительно вкладывания определенных средств в газотранспортную систему. Эти компании воспринимают участие в управлении украинской ГТС только как коммерческий проект, который может оказаться как прибыльным, так и убыточным», — добавил Рябцев.

Как сообщалось, ранее «Нафтогаз Украины» предложил премьер-министру Владимиру Гройсману продать 49% акций оператора украинской газотранспортной системы. В «Нафтогазе» считают, что акции можно продать компании, которая гарантирует сохранение доходов Украины от транзита газа.

«Стоимость ГТС, по оценке авторитетной международной компании, составляет около 14 млрд долларов. Украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне. Только партнерство, которое будет непосредственно направлено на реализацию стратегической задачи сохранения ключевой транзитной роли, будет соответствовать интересам Украины», — говорится в письме «Нафтогаза».

Напомним, в ноябре 2016 года на Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины — ПАО «Магистральные газопроводы Украины». К 2018 году кабмин завершил процесс регистрации «Магистральных газопроводов Украины», а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС.

Акции МГУ уже зарегистрированы комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования. Согласно газовому контракту с российским «Газпромом», Украина не имеет права выделить из структуры «Нафтогаза» отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны.