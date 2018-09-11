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Профицит внешней торговли РФ в июле вырос в 3,5 раза в годовом выражении

Экономика

Положительное сальдо внешней торговли составило $13,402 млрд

Профицит внешней торговли РФ в июле вырос в 3,5 раза в годовом выражении
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Москва, 11 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  Положительное сальдо внешней торговли России в июле 2018 года составила $13,402 млрд. таким данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.

В июле 2017 года профицит внешней торговли составил $3,834 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 3,5 раза.

По оценке Центробанка, объём экспорта в июле вырос в годовом выражении на 39,5% и составил $34,4 млрд, импорт увеличился на 0,9% — до $21,026 млрд.

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