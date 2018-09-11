Гройсмана и Порошенко обвинили в попытке «убить» малый и средний бизнес

Киев, , 17:25 — REGNUM Директор института развития экономики Украины Александр Гончаров обвинил правительство и Национальный банк Украины в уничтожении бизнеса и конкуренции. Так Гончаров 11 сентября прокомментировал на своей странице в Фейсбуке поднятие НБУ учетной ставки до 18%.

«Поддержание такой высокой 18% учетной ставки НБУ — это уничтожение любой частной инициативы, любой конкуренции. И П. Порошенко, и В. Гройсман и Я. Смолий должны, наконец-то, понять, что неуспех украинского малого и среднего бизнеса — это неуспех экономической и денежно-кредитной политики государства», — написал Гончаров.

По его словам, на Украине ухудшается ситуация в среднем и малом бизнесе.

«Например, практически во всех странах мира подключение к электросетям осуществляется бесплатно, т.к. у них энергокомпании зарабатывают на тарифе, а у нас, помимо очень высоких тарифов и постоянно меняющихся правил присоединения к электросетям, надо еще и выложить огромную сумму за подключение. Этот и многие другие факты говорят о том, почему такие дорогие кредитные деньги не идут в условиях нашего монопольного финансового капитализма в реальный сектор экономики. И данная ситуация уже перезрела, везде в малом и среднем бизнесе становится хуже», — добавил Гончаров.

Он считает, что повышение учетной ставки негативно отразится на уровне потребления и производственном потенциале.

«А можно ли сохранить без кредитных механизмов достаточный уровень потребления и производственный потенциал? Понятно, что нет, нельзя!.. банковский бизнес настолько хорош, насколько хороша экономика страны, соответственно, основным драйвером восстановления украинской банковской системы может стать только реальный сектор экономики», — пояснил Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября Нацбанк Украины поднял учетную ставку до 18% годовых. В НБУ полагают, что рост ставки позволит снизить инфляцию.

«Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, ряд рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции. Проведение более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели в 5% в 2020 году… Инфляцию будут сдерживать жесткие монетарные условия, сложившиеся в результате ряда повышений учетной ставки, в том числе в рамках сегодняшнего решения… Повышения учетной ставки на 0,5%, по мнению правления НБУ, достаточно для снижения инфляции до целевого диапазона в сроки, предусмотренные прогнозом», — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, 1 марта 2018 года НБУ повысил учетную ставку до 17%. С 13 июля 2018 года НБУ поднял учетную ставку до 17,5%.