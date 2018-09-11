Общий уровень цен в Петербурге с начала года вырос на 2,4%

Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Индекс потребительских цен по итогам августа 2018 года в Санкт-Петербурге составил 102,4% по отношению к декабрю 2017 года. То есть, цены возросли в среднем на 2,4%. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил Петростат.

При этом минувший август оказался единственным месяцем текущего года, когда наблюдалось снижение цен по сравнению с предшествующим месяцем. Это объясняется сезонным удешевлением некоторых продуктов питания.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах августа 2018 года составила 4795,85 руб. в расчете на месяц, что на 2,1% ниже, чем в июле 2018 года», — отметили в Петростате.

Основной вклад в общий рост цен «внесли» платные услуги — с декабря по август они подорожали в Петербурге на 3,2%.

В частности, только в августе подорожали услуги городской телефонной связи. А в связи с падением рубля на 3,4% стали дороже услуги по организации зарубежного туризма.

Продовольствие подорожало за 8 месяцев 2018 года на 1,6%, непродовольственные товары — на 2,7%.

Цены на автомобильный бензин с начала года возросли на 8,8%. В августе стоимость одного литра бензина находилась в таких пределах: марки АИ-92 — от 40,65 до 42,59 рублей за литр, марки АИ-95 — от 43,70 до 45,84 рублей, марки АИ-98 (100) — от 50,40 до 52,79 рублей.

В Ленинградской области индекс потребительских цен в августе текущего года к декабрю 2017 года составил 102,3%.