Костромская область закупит медицинское оборудование на 87 млн рублей

Кострома, , 17:24 — REGNUM Более 87 миллионов рублей получит Костромская область для покупки оборудования для детских поликлиник и развития паллиативной помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги на эти цели направит федеральный бюджет.

В пресс-службе отмечают, что на покупку около 100 единиц медицинского оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи будет потрачено более 32,7 миллионов рублей.

Местные власти обещают купить «транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, столы-вертикализаторы, медицинские функциональные кровати с электроприводом и другие изделия для обеспечения лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в домашних условиях». Оборудование получат: Костромской онкологический диспансер, Красносельская и Солигаличская районные больницы и Шарьинская окружная больница.

Для оборудования детских поликлиник будет потрачено 54,7 миллионов рублей. Планируется купить «более 40 единиц оборудования для кабинетов офтальмологии и оториноларингологии, стационарные и портативные ультразвуковые диагностические аппараты, электрокардиографы и другие средства». Новое медицинское оборудование обещают предоставить детским отделениям Окружной больницы Костромского округа № 1, Костромской областной детской больнице, Городской больнице Костромы, Мантуровской и Шарьинской окружным больницам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-служба губернатора Костромской области сообщала, что на модернизацию медицинской системы региона выделено 15 миллионов. Финансирование обеспечивает резервный фонд Правительства РФ.