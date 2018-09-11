Производители куриного мяса в РФ оказались на грани банкротства

Москва, , 18:27 — REGNUM За 2017 год мясо кур от российских производителей подешевело на 35%. Об этом 11 сентября ИА REGNUM заявил руководитель торговой платформы АГРО24 Александр Волчек.

«В начале года ведущие СМИ сообщали о «курином кризисе», который набирает обороты, — рассказал он. — Стабильное снижение оптовых и розничных цен на птицу происходит из-за расширения производства и перепроизводства. Такая ситуация не могла не привести к жёсткой внутренней конкуренции среди производственных предприятий и в дальнейшем — к снижению цен. В июле 2017 года производители были вынуждены постоянно снижать отпускную цену. По данным Росптицесоюза, по итогам 2017 года падение прибыли птицефабрик можно оценить более чем в 19 млрд рублей».

При этом эксперт отметил, что по сравнению с августом 2017 года на российском рынке наблюдается значительное снижение цен — до 35% — из-за перепроизводства.

«Однако, по данным Минсельхоза, с начала года рост средней цены за мясо птицы составил 3,6%, — сказал Волчек. — На дальнейшее повышение цены может повлиять сокращение объёмов поставок ряда крупных производителей — среди них «Белая птица», «Уральский бройлер» — и уход с рынка большого количества региональных птицефабрик из-за долгосрочного снижения цен».

Игроки с малым объёмом производства, как подчеркнул Волчек, не выдерживают конкуренции.

«Падение цен связано с отголосками «куриного кризиса» 2017 года, — уточнил он. — В том году было произведено 4,9 млн тонн куриного мяса, что выше средней нормы по потреблению (32,5 кг/в год на чел.), — объяснил он. — В 2018 году ожидается более 5 млн тонн. Поэтому общая динамика свидетельствует о том, что средняя цена по сравнению с прошлым годом снизилась».

Далее однако, как считает Волчек, будет наблюдаться повышение цен на куриное мясо, так как производители начали активную работу с сетями и значительную часть продукции поставляют ритейлерам. Играет свою роль и курс доллара, который напрямую влияет на цену, так как себестоимость курятины формируется на 65% за счет цены корма, в котором содержатся импортные компоненты, в частности соевый шрот.

«Ещё один фактор: на смену перепроизводства приходит недопроизводство, — добавил Волчек. — Многие производители либо сократили поставки, либо находятся на грани банкротства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимые из третьих стран. Для России и Казахстана тарифные квоты установлены в соответствии с тарифными обязательствами этих стран во Всемирной торговой организации (ВТО). Объемы тарифных квот для России в 2019 году составят 570 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, 430 тыс. тонн свинины, 364 тыс. тонн мяса птицы.

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