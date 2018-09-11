В Ставрополе начинается суд по делу собственника ГК «Висма»

Ставрополь, , 17:15 — REGNUM 12 сентября Промышленный районный суд Ставрополя проведет первое заседание по уголовному делу в отношении собственника группы компаний «Висма» Валерия Герюгова и двух его подчиненных, которые обвиняются в хищениях денежных средств ПАО «Сбербанк» на сумму более 1,8 млрд рублей путем получения невозвратных кредитов и вывода денежных средств на компании, не ведущие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе предварительного слушания, которое состоялось 29 августа 2018 года, домашний арест Герюгову был продлен до конца февраля 2019 года, а ходатайство подсудимого о прекращении дела отклонено судом как несостоятельное.

Завтра суд проведет подготовительную часть судебного заседания, разъяснив права подсудимым и другим участникам процесса. Также представитель прокуратуры изложит суть обвинения, предъявленного подсудимым, после чего им будет предложено заявить о признании или отрицании вины.

Как отмечают юристы, с учетом позиции обвиняемых, заявивших в ходе следствия о своей непричастности к хищениям денежных средств ПАО «Сбербанк», можно утверждать, что судебный процесс будет напряженным и длительным. Государственному обвинителю предстоит представить суду многочисленные доказательства виновности подсудимых, а защите — попытаться опровергнуть их. Также не исключено, что на первом заседании будет определен порядок исследования доказательств, которые начнет представлять стороны обвинения.

Представители ПАО «Сбербанк» выразили надежду на активную позицию прокуратуры в этом непростом процессе, а также на то, что суд «кропотливо и беспристрастно» разберется в собранных следствием доказательствах, подшитых в почти девяносто томов уголовного дела.

Представители потерпевшего ПАО «Сбербанк» также заявили о планах продолжить активные действия по взысканию задолженности в рамках гражданского иска заявленного в рамках уголовного дела.

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