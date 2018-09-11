Фондовый рынок США снова открылся в минусе

Нью-Йорк, США, , 17:09 — REGNUM Фондовый рынок США начал день со снижения основных индексов, 11 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 15,93 пункта (0,06%), до 25 841,14 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 5,56 пункта (0,19%) и открылся на отметке 2871,57 пункта. Индекс Nasdaq упал на 29,29 пункта (0,37%), до 7894,87 пункта.

К снижению индексов привел рост опасений инвесторов относительно эскалации торговой войны между Китаем и США — в частности, жесткие заявления Китая об «ответных мерах» на любые американские санкции.

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