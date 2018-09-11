ВЭФ-2018: Приморье становится площадкой транспортного кластера в АТР

Владивосток, , 17:10 — REGNUM Приморье может стать основной транспортного кластера в азиатско-тихоокеанском регионе, заявил вице-президент Корейского морского института Ли Сон У на сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?», проходившей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Почему площадкой для кластера является Приморье? Потому что эта территория традиционно объединяет культуру и историю соседних государств. Кроме того, это место могло бы стать началом евразийского логистического сотрудничества в регионе, где проживают 300 миллионов человек», — заявил он.

По его словам, помимо объединений региона через северокорейский порт Раджин, имеет смысл обсуждать возможное развитие сельскохозяйственных проектов в районе Хасана, а также о туристическом поясе, связывающем Приморье, Китай и северо-восточную Азию.

«Мы можем также запустить очень интересные туристические направления, новые маршруты, включая посещение заповедников времен палеолита, это заповедники являются чудесами природы», — подчеркнул Ли Сон У.

С российской стороны перспективность экономического развития региона отметил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Он подчеркнул, что достаточно старая идея газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР пока не может продвигаться из-за политической ситуации на Корейском полуострове, однако в настоящее время уже ведутся переговоры с южнокорейскими и северокорейскими представителями по этому вопросу.

В свою очередь, член совета Некоммерческого Партнерства по Развитию Возобновляемой Энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия» Алексей Каплун заявил об экономической эффективности проекта по поставке электроэнергии на северокорейскую территорию. А также подчеркнул, что линию электропередач можно продлить до территории Южной Кореи, если в этом будет потребность у республики.

Короткий итог встречи подвел заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, который отметил удачное проведение сессии и поприветствовал открытость диалога между КНДР и Республикой Корея.

«Ситуация на Корейском полуострове — важный фактор привлекательности инвестиций в Дальний Восток. Второе обстоятельство — когда мы говорим о двустороннем сотрудничестве, мы всегда говорим о том, что наши экономики хорошо дополняют друг друга. На мой взгляд, улучшение ситуации приводит нас к тому, что пора говорит о взаимодополнении трех экономик», — заявил он.

Крутиков подчеркнул, что Россия выступает за скорейший переход от теоретического планирования и согласования проектов к их практической реализации. При этом замминистра отметил важность создания межправительственных механизмов для решения подобных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?» Восточного экономического форума представители России, КНДР и Южной Кореи выразили готовность развивать проект по объединению железных дорог на Корейском полуострове с выходом на Транссибирскую магистраль. По словам спикеров, первым шагом по реализации этого проекта должна стать железная дорога Хасан — Раджин.

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