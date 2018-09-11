Налоговые льготы: Правительство повышает эффективность управления бюджетом

Москва, , 17:03 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение эффективности управления бюджетными средствами, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Как отмечают авторы инициативы, налоговые льготы — неотъемлемая часть налоговой системы РФ, которая стимулирует некоторые виды экономической активности и поддерживает социально незащищенные слои населения. Таким образом, налоговые расходы становятся одной из мер госполитики наравне с бюджетными. Однако в Бюджетном кодексе не прописан контроль, учет и оценка таких расходов.

«Это создает предпосылки для снижения эффективности государственной политики, недооценки фактических объемов ресурсов, направленных на поддержку того или иного направления, и, в конечном итоге, ведет к неоптимальному распределению дефицитных бюджетных ресурсов и последующим прямым потерям общественного благосостояния», — отмечают авторы инициативы.

Так, правительство предлагает считать налоговые расходы выпадающими доходами бюджета, которые необходимы в качестве меры господдержки для достижения целей социально-экономической политики. Таким образом, под это определение подпадают не только налоговые льготы, но и льготы по страховым взносам, таможенным платежам и прочее.

Правительство предлагает обязать каждое публично-правовое образование вести перечень собственных налоговых расходов и ежегодно проводить ее оценку. При этом определять критерии оценки и порядок ее проведение будет правительство.

Общий отчет об оценке налоговых расходов РФ на очередной финансовый год правительство будет представлять в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Это обеспечит парламентский контроль за качеством и достоверностью указанной оценки, считают в правительсвтве. Однако eсли закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2019 года, то впервые такой документ может быть представлен депутатам только при рассмотрении госбюджета на 2020−2022 годы.

«Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки «налоговых расходов» бюджетов бюджетной системы РФ осуществление на основании такой оценки их пересмотра или уточнения тех или иных режимов их действия позволит повысить эффективность управления бюджетными средствами. Это будет способствовать как более эффективному и рациональному использованию инструментов налогового стимулирования, направленных на решение определенных задач государственной политики, так и повышению эффективности программно-целевого бюджетирования в целом», — отмечают авторы инициативы.