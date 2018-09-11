Китайская CNPC: нефтегазовые ресурсы РФ — пропуск в проект Шелкового пути

Владивосток, , 17:01 — REGNUM Сотрудничество по углеводородам стало основным направлением сотрудничества в рамках «Нового шелкового пути», заявил председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь 11 сентября во время сессии «Перекрестки Шелкового пути» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Вана, Китай стал главным импортером российской нефти. При этом CNPC является комплексной энергетической компанией, которая готова и дальше наращивать сотрудничество с Россией.

«Мы рассматриваем богатство России энергоресурсами в качестве основы нашего партнёрства. Известный китайский философ Цзэн Гофань говорил, что прежде чем начать что-то делать, нужно сперва все хорошенько взвесить. Мы движемся в направлении наращивания стратегического мышления в плане соединения наших двух инициатив. И только после этого мы можем приступать к осуществлению чего-либо. Давайте вместе анализировать нашу перспективу и осуществлять проект Большой Евразии», — заявил Ван.

Напомним, что «Новый шелковый путь» представляет из себя инфраструктурный проект обеспечения Китаем себя рынками сбыта продукции и источниками сырья в рамках экономической глобализации на китайский манер. Отметим также, что ВЭФ продлится с 11 по 13 сентября