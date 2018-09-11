Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году составит 40 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Бюджетный дефицит в Санкт-Петербурге в 2019 году может составить 40 млрд рублей. Такую цифру назвал журналистам 11 сентября спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Согласно объяснению Макарова, которое приводит «Фонтанка», в ходе нулевых чтений бюджета комитеты Смольного и другие городские ведомства запросили дополнительно 160 млрд рублей, к этому добавились запросы общественных организаций, которым помогает городская казна.

«В этой ситуации главное — правильно расставить приоритеты», — сказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников подчеркивал, что законом позволено уйти в дефицит не более чем на 10%.

В соответствии с законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», основные параметры бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году планировались: по доходам — 576,9 млрд руб., по расходам — 614,3 млрд руб., дефицит — 37,4 млрд руб.

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга 2018 года, в соответствии с последними корректировками, составит 45,3 млрд рублей.

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