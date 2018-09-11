Чтобы сократить сроки отключений горячей воды, необходим избыток мощностей

Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Летние отключения горячей воды можно не просто сократить, а отменить, для этого нужно обеспечить избыток мощностей и предусмотреть переключение маршрутов подачи, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 сентября, депутат петербургского парламента Михаил Амосов, комментируя инициативу министерства строительства и ЖКХ о сокращении сроков летнего отключения до трех дней.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что сроки летних отключений будут сокращены до трех дней, возможно, уже к 2020 году. Новый порядок будет закреплен на законодательном уровне. В настоящее время министерство проводит эксперимент с сокращением сроков отключений в отдельных районах крупных городов.

Летние отключения горячей воды — давно сложившаяся практика. В последние годы сроки этих отключений постепенно сокращаются. В итоге хотелось бы прийти к полной отмене этой практики.

Техническая возможность для этого есть. Должен быть избыток мощностей, и необходимо более тщательно продумать механизмы подачи горячей воды.

Отдельная тема — это профилактика, которая нужна не только теплостанциям, вырабатывающим горячую воду, но и сетям. Нужно предусмотреть возможность переключения маршрутов. Если и есть в этой системе «узкие места», то речь всё равно идет не о неподъемных суммах.