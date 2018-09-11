Проверка не нашла аффилированности у ярославских дорожников

Ярославль, , 16:44 — REGNUM Проверка департамента дорожного хозяйства Ярославской области не обнаружила признаков аффилированности руководителей ГКУ «Ярдорслужба» и ООО «Северный поток». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославле общественники рассказали о том, что директор госпредприятия и директор фирмы-подрядчика по ремонту дорог являются учредителями одного дачного товарищества. Они заподозрили, что это может вести к повышенной лояльности при приемке работ.

Законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции не установлен запрет на участие руководителей государственных учреждений в некоммерческих садоводческих товариществах. Отмечу, что в ГКУ ЯО «Ярдорслужба» принят и действует комплекс мер по противодействию коррупции. В части информации об осуществлении приемки автомобильных дорог с нарушением требований к их качеству, сообщаю, что ремонтные работы на участках автомобильных дорог Ярославль-Углич и Ярославль — Шопша, км Ярославском муниципальном районе не приняты. Указанные автодороги в эксплуатацию не введены. Объект автомобильная дорога «Ярославль-Тутаев» — совхоз «Ярославка», в Ярославском муниципальном районе введена в эксплуатацию 1 сентября. При приемке работ был проведен весь комплекс мероприятий по техническому надзору за качеством выполненных работ», — рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Сведениями о понуждении сотрудников, осуществляющих технический надзор при приемке работ, департамент не располагает.