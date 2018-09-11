«Нет необходимости» — о специальном налоговом режиме для самозанятых в РФ

Москва, , 17:06 — REGNUM Повышать ставку налога, который уплачивают в РФ самозанятые граждане, нет необходимости, считает сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com Алексей Гидирим. Об этом он заявил 11 сентября ИА REGNUM, комментируя слова главы ФНС РФ Михаила Мишустина, сказавшего, что его ведомство выступает за низкую ставку налога для самозанятых.

«Действительно, у самозанятого есть право не делать пенсионные отчисления и самому отвечать за свою старость, — сказал Гидирим. — Тем самым у него выплата социальной пенсии будет происходить на пять лет позже, чем у всех остальных. Соответственно, повышать ставку по самозанятым нет необходимости, так как в неё не включены пенсионные отчисления, а самозанятый сам выбирает, хочет он, чтобы государство формировало его пенсию, или он будет этим заниматься сам».

Кроме того, эксперт прокомментировал слова Мишустина о том, что интернет-агрегаторы, такие как «Яндекс.Такси» или YouDo, выступающие «работодателями» для большого количества граждан, с переводом самозанятых на новый налоговый режим должны стать налоговыми агентами, то есть сами отчислять эти 4%.

«Что касается предложения Михаила Мишустина о том, что агрегаторы, возможно, станут налоговыми агентами и будут отчислять в ФНС налог в размере 4%, то эта функция пока видится мне опциональной, — признался Гидирим. — Налоговыми агентами могут быть как агрегаторы, так и, например, банки. Самозанятый же, в свою очередь, имеет право выбирать, кому он передаст функцию своего агента, если не захочет подавать документы и отчитываться о доходе самостоятельно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава ФНС РФ Михаил Мишустин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что власти РФ не планируют делать обязательными взносы в Пенсионный фонд для самозанятых жителей страны.

По его словам, налоговая ставка в рамках нового специального налогового режима для самозанятых будет составлять 4%, она будет включать взнос по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

«Если он (самозанятый) хочет социальную пенсию на пять лет позже — он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд», — заявил Мишустин.

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