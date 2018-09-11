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Чистый отток капитала из России с начала года увеличился почти в три раза

Экономика

Отток капитала за январь-август составил $26,5 млрд, сообщает Центробанк

Чистый отток капитала из России с начала года увеличился почти в три раза
Silke Remmery
Как песок сквозь пальцы

Москва, 11 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по август 2018 года составил $26,5 млрд. Такие данные приводит 11 сентября пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2017 года отток капитала из страны составил $9,6 млрд. Таким образом, в текущем году показатель увеличился в 2,8 раза.

Сообщается также, что международные резервы России за январь-август в результате операций платёжного баланса увеличились на $36,1 млрд — главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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