Человечество должно «научиться убирать за собой» — эксперт ВЭФ

Владивосток, , 16:26 — REGNUM Прежде чем человечество начнет всерьез осваивать Мировой океан или космос, людям следует «научиться убирать за собой», заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам спецпредставителя главы российского государства, на сегодняшний день человечество оставляет отходов больше, чем извлекает полезных ископаемых.

«Поэтому еще не понятно, следует ли нам залезать в Мировой океан. Мы видим пластиковое загрязнение океана», — отметил Песков.

Также он подчеркнул, что космические державы успели «загадить ближний космос брошенными космическими аппаратами», и теперь не понятно, что с этим делать.

«Прежде чем начать осваивать территорию, мы должны научиться убираться. Может быть и не надо нам сейчас осваивать океан. Нужны исследования и прочее, но сначала мы должны мыслить осознанно, а не как амеба, удовлетворяющая центры удовольствия», — добавил он.

По его мнению, «экономическая логика» не может быть единственной в деятельности человека.

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