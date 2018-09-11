Россия, КНДР и Южная Корея выразили готовность развивать Транссиб

Владивосток, , 16:44 — REGNUM Объединение железных дорог Северной и Южной Кореи даст мощный толчок экономическому развитию в регионе, заявил замминистра земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Ким Чжон Рель на сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?», проходившей на Восточном экономическом форуме — 2018 во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Отношения между Северной и Южной Кореей претерпевают изменения, и это исторически важный момент… В результате встречи на высшем уровне 27 апреля этого года проект по объединению железных дорог получил новый толчок в своем развитии, и в настоящее время проводится совместное исследование в рамках данного проекта», — заявил он.

Как сообщил Ким Чжон Рель, в настоящее время ведутся исследования проекта по объединению Транссибирской магистрали и железных дорог КНДР и Южной Кореи. При этом южнокорейский представитель выразил надежду, что эти переговоры по проекту завершатся успешно и начнутся практические шаги по его реализации.

В свою очередь, заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек сообщил, что первым шагом по реализации проекта объединения железных дорог должно стать завершение работ по строительству железной дороги Хасан — Раджин.

«Этот проект имеет историческое значение, так как дает возможность объединить азиатский регион с европейской частью через континент. В настоящее время мы нацелены на полное соединение железных дорог Северной Кореи и Южной Кореи, это является принципиально важным проектом, и необходимо создать максимально возможные условия, чтобы этот проект в конечном итоге был реализован», — подчеркнул Ким Юн Хек.

С российской стороны перспективность этого проекта отметил первый заместитель главы ОАО «РЖД» Александр Мишарин. Он отметил, что перспективы развития Транссиба — «колоссальны» и выразил надежду, что первые шаги по реализации проекта будут сделаны уже в этом году. Кроме того, транзит грузов через КНДР должен существенно сократить скорость доставки до пяти дней или даже больше.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?» Восточного экономического форума замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что при реализации экономических проектов на Корейском полуострове Россия вынуждена считаться с политической ситуацией в регионе. Однако, по его словам, отношения между КНДР и Республикой Кореей развиваются в положительном ключе, что в будущем может дать возможность выстраивать долговременное экономическое планирование.

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