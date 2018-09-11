Минфин Чувашии берёт 3 млрд рублей кредита

Чебоксары, , 16:12 — REGNUM Министерство финансов Чувашии объявило два электронных аукциона по привлечению кредитных средств. Планируется взять 3 млрд рублей коммерческих кредитов на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств региона. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Минфин объявил электронный аукцион на право заключить контракт на оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 млрд рублей. Срок использования кредитной линии — с 20 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. Согласно техзаданию, кредит будет возвращён не позднее 18 декабря 2020 года.

«Начальная стоимость определена в сумме 146,8 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта формируется в виде процентов за пользование кредитом, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере 7,34 процентов годовых. Установление дополнительных комиссий и любых иных платежей, помимо процентной ставки за пользование кредитом, не допускается», — говорится в документе.

Источник финансирования заказа — средства республиканского бюджета Чувашии. Данные средства необходимы на финансирование дефицита регионального бюджета, а также для погашения долговых обязательств республики.

Также объявлен аналогичный аукцион по открытию кредитной линии, но сумма кредита составляет 2 млрд рублей. Начальная сумма контракта — 293,6 млн рублей, процентная ставка — 7,34% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года минфин Чувашии объявлял электронный аукцион на право заключить контракт на оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд рублей. Услуги были оценены в 293,6 млн рублей.

Напомним, в I полугодии 2018 года доходы республиканского бюджета составили 22,7 млрд рублей, что 8,2% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Израсходовано около 18,7 млрд рублей. Бюдет исполнен с профицитом в 4 млрд рублей.

Глава минфина Чувашии Светлана Енилина, отвечая на вопрос о кредитах, сообщила, что средневзвешенный госдолг составляет 11 млрд рублей. И «в конце года привлекаем кредиты, чтобы довести до 14 млрд рублей, согласно утверждённым законам».

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