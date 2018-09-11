Политолог: Украина не сможет найти покупателя акций оператора ГТС

Москва, , 15:59 — REGNUM Украине не удастся найти покупателя акций нового оператора газотранспортных сетей, считает политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он выступил в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

По мнению Погребинского, ГТС страны «никто не купит».

«Нужны колоссальные деньги, чтобы привести в состояние, при котором можно было это использовать», — заявил политолог.

10 сентября стало известно о письме «Нафтогаза» в адрес украинского правительства. В нем предлагалось продать миноритарный пакет акций будущего нового оператора газотранспортной сети и таким образом гарантировать сохранение транзита газа через свою территорию после 2019 года, когда завершится контракт с «Газпромом». От международного партнера ожидают вложение в размере 7 млрд долларов за 49% акций.

«Больше всего характеризует руководство нашего «Нафтогаза» — это миллионные в долларах премии, которые они сами себе выписали, за счет тех денег, которые надеются получить от «Газпрома», чего, конечно, не будет. Все решения «Нафтогаза» нужно начинать обсуждать с этого: жулик на жулике сидит и жуликом управляет», — добавил Михаил Погребинский.

По мнению телеведущей Ольги Скобеевой, этими словами можно охарактеризовать руководство не только «Нафтогаза», но и всей Украины.