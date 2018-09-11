Комитет ГД поддержал возмещение страховки при досрочном погашении кредита

Москва, , 15:55 — REGNUM Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о возврате страховой премии за досрочное погашение кредита, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Речь идет об инициативе, направленной на возврат заемщикам страховой премии в случае, ели они досрочно погасили кредит. Инициатива направлена на то, чтобы сбалансировать интерес банков и граждан при оформлении договоров страхования по кредитам. Так, отмечают авторы законопроекта, заемщикам необходимы дополнительные преимущества.

«Идея понятная и справедливая, пускай бизнес вспомнит про заемщиков», — отметил в ходе заседания глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Впрочем, законопроект прописывает, что вернуть заемщик сможет только средства, которые пошли страховщикам. Стоимость, которую банк оплатил за оформление договора страхования, будет вычтена из суммы премии и заемщику не вернется.

В то же время, напомнил Аксаков, на рассмотрении Госдумы находится аналогичный законопроект, внесенный депутатами фракции «Единая Россия». Глава комитета предложил авторам инициативы присоединиться к правительственному законопроекту и предложить необходимые поправки и корректировки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предлагается рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 19 сентября.