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В Крыму с начала года отдохнуло 5,6 млн туристов

Экономика

Число граждан Украины, посетивших в текущем году полуостров, составляет 885 тыс. человек

Симферополь, 11 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  Туристический поток в Крым с начала 2018 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство курортов и туризма региона.

«По состоянию на 10 сентября с начала 2018 г. в Крыму отдохнуло 5,6 млн туристов…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число граждан Украины, посетивших в текущем году полуостров, составляет 885 тыс. человек.

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Туризм в Крыму
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