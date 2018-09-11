Академик РАН обвинил западный бизнес в хищнической манере добычи ресурсов

Владивосток, , 15:49 — REGNUM Западный бизнес в процессе хищнического освоения ресурсов Мирового океана уничтожает уникальные живые сообщества, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке вице-президент Российской академии наук (РАН) академик Андрей Адрианов.

По словам ученого, человечеству важно добиваться того, чтобы все технологии добычи природных ископаемых «были экологичными».

«Комбайны, собирающие железомарганцевые конкреции, которые есть у западного бизнеса, срезают все отложения полиметаллических сульфидов, уничтожая уникальные живые сообщества, которые образовались за многие годы», — подчеркнул Адрианов.

Он отметил, что на мелководье восстановление идет довольно быстро, в то время как на больших глубинах «метаболизм течет медленнее», и на восстановление требуется больше времени.

«Бизнес этого не видит, потому что эта информация для него «не визуализирована». Порой эти сообщества намного ценнее того ресурса, который мы можем взять», — добавил академик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лауреат Нобелевской премии мира, профессор университета Тушия (Италия) Риккардо Валентини заявил, что причиной загрязнения акватории Мирового океана в 80% случаев является деятельность человека на суше.

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