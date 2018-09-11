В Оренбуржье страховая компания наказана на 1 млн рублей

Оренбург, , 16:15 — REGNUM В Оренбургской области антимонопольная служба усмотрела признаки недобросовестной конкуранции в действиях ООО «Зетта Страхование». Компания вносила на сайт Национального союза страховщиков с нарушениями данные для расчета коэффициента уровня безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

Из-за искусственного занижения коэффициента у фирмы возникли преимущества перед другими компаниями, работающими на рынке оформления ОСАГО. За нарушение антимонопольного законодательства страховая компания должна перечислить чуть более 1 млн рублей. Такую сумму составил доход в результате махинаций с коэффициентом.

Добавим, что в начале лета также на 1 млн рублей наказана страховая компания «Макс». УФАС тогда указало на недобросовестную конкуренцию во внемя аукциона, который проводил Центр по обеспечению мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.