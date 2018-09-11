Нефть будет отыгрывать множество важных данных

Москва, , 15:33 — REGNUM В ходе торговой сессии 11 сентября нефть умеренно дорожает. По состоянию на 12:50 по мск баррель Brent прибавлял 0,57% и торговался на отметке 77,80 доллара. В фокусе внимания инвесторов на этот раз — новости об урагане «Флоренс», который приближается к восточному побережью США и может повредить трубопровод Colonial, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Ожидается, что ураган станет самым сильным для штатов Южная и Северная Каролина за последние 30 лет. Там уже объявлено чрезвычайное положение. В остальном сегодняшний новостной фон обещает быть нейтральным, поэтому нефть может продолжить рост», — считает эксперт.

А вот 12 сентября рынок будет отыгрывать множество новой информации. Так, 11 сентября поздно вечером выйдут недельные запасы сырой нефти от API, завтра днем ОПЕК представит очередной доклад, а в заключение будет опубликован отчет о запасах сырой нефти Информационного агентства энергетики (EIA). Вся эта отчетность не останется без внимания и может оказать заметное влияние на котировки.

«С учетом обилия важных статистических данных инвесторам 12 сентября нужно быть готовым к высокой волатильности на нефтяном рынке. Возможен как заметный рост, так и существенное снижение нефтяных котировок», — полагает Кулакова.

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