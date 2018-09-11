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В японской «Мицуи» проявили интерес к новым энергопроектам России

Экономика

Для обсуждения вариантов сотрудничества будет создана рабочая группа с участием представителей компании «РусГидро»

Владивосток, 11 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Руководство правительственной Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий Японии (NEDO) и компании Mitsui («Мицуи») проявило интерес к дальнейшей работе в сфере реализации энергетических проектов в России, сообщает 11 сентября пресс-служба компании «РусГидро».

Переговоры с представителями Японии состоялись в рамках первого дня IV Восточного экономического форума, который проходит с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке. В ходе встречи с NEDO обсуждался совместный проект ветродизельного комплекса в арктическом поселке Тикси в Якутии, а также график строительства на 2019 год и вопросы дальнейшего сотрудничества.

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В свою очередь, в «Мицуи» выразили заинтересованность в развитии новых проектов по модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке, над которыми будет работать «РусГидро».

"Стороны подтвердили свой интерес к реализации проектов в регионах Дальневосточного федерального округа с использованием энергии ветра для снижения зависимости изолированных энергорайонов от углеводородного топлива», — говорится в сообщении.

Для обсуждения вариантов возможного сотрудничества стороны договорились создать двухстороннюю рабочую группу.

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Восточный экономический форум
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