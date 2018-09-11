Доллар готовится уйти за отметку 71 рубль

Москва, , 15:31 — REGNUM Рубль 11 сентября с открытия торгов пытался укрепляться. Позитив был связан, вероятно, с общим укреплением валют EM, а также на фоне роста нефти. Дополнительно котировки на черное золото сегодня поддержал министр энергетики РФ Александр Новак. Он заявил, что ОПЕК+ может подписать новое соглашение о долгосрочном сотрудничестве в начале декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Технически пара доллар/рубль снова сегодня тестировала границу поддержки 69,50 — второй раз на этой неделе. Локально картина не изменилась. В рамках текущего бычьего тренда ожидается дальнейший рост в район 71,66. Но эта цель будет актуальна до тех пор, пока пара доллар/рубль не уйдет ниже 69,50.

«Долгосрочно для рубля ситуация пока не изменится. Санкционное давление на Россию со стороны США и западной коалиции продолжится. Плюс ко всему вновь обостряется геополитический конфликт в Сирии, который может перерасти в локальные боевые столкновения и взаимные обвинения», — полагает эксперт.

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