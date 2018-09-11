Костромичи выпустили автокран 25-тонник

Галич, Костромская область, , 15:28 — REGNUM Галичский автокрановый завод Костромской области выпустил автокран «мирового уровня грузоподъемностью 25 тонн», сообщает K1news.ru. Его отправили в Камчатский край.

Как отмечает интернет-портал, данная «модель вошла в мировую линейку лучших автокранов грузоподъемностью 25 тонн», у нее нет аналогов в России и высоким мировым стандартам.

Новый кран «Галичанин» КС-55 731−1 со стрелой в 40 метров и шасси КАМАЗ-6540 позволяет поднять груз на высоту до 41 метра, а с удлинителем до 50 метром. Техника оснащена комплексом «умный кран», который контролирует проведение монтажа и помогает следить за безопасностью проведения подъемных работ.

ИА REGNUM напоминает, что Галичский автокрановый завод в Костромской области также начнет выпускать первые российские краны грузоподъемностью в 100 тонн. Краны начнут выпускать в рамках президентской программы импортзамещения. Завод уже получил на производство 25 миллионов рублей в качестве субсидий.

Справка ИА REGNUM . Галичский автокрановый завод основан в 1945 году и специализируется на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «Галичанин» и на автомобильных шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ. Завод находится в городе Галич, Костромской области.

За 2016 год Галичским заводом, совместно с Клинцовским изготовлено 1346 кранов различной грузоподъемности, это 65% от общего объема российского рынка автокранов. За последние 5 лет на заводе было создано 350 новых рабочих мест.

Всего завод выпускает более 60 моделей кранов, которые своим ходом разъезжаются по разным регионам России. Так, на строительстве Крымского моста задействованы порядка 20 «Галичанинов». Первый 100-тонник трудится в Подмосковье на строительстве блочных домов.