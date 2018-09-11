На займ из фонда промышленности в Чувашии хотят построить помётохранилище

Чебоксары, , 15:14 — REGNUM В Чувашии планируется выделить займ из Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности на строительство помётохранилища, что позволит решить вопрос с запахом в Чебоксарах. На получение займа претендует агрохолдинг «Юрма», сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития Чувашии.

В рамках совещания в министерстве обсуждался вопрос возможности выдачи Фондом развития промышленности займа на реализацию проектов по утилизации помета на птицефабрике, а также по переработке мяса. В минсельхозе Чувашии уточнили, что компания предоставила «дорожную карту» реализации проекта «Строительство завода по переработке куриного помета».

«Суть реализуемого проекта переработки заключается в разделении жидкой и твёрдой фракций, дальнейшей очистке жидкой фракции в очистных сооружениях до норм рыбохозяйственного использования, сушке и гранулировании твердой фракции, дальнейшем использовании гранул в качестве удобрения. Удобрение предназначено для применения в личных подсобных хозяйствах, сельскохозяйственном производстве, цветоводстве, тепличных хозяйствах для повышения плодородия почв, в качестве корневой и листовой подкормок, предпосевной обработки семян», — говорят в аграрном ведомстве.

Согласно «дорожной карте», инвестиционный проект по строительству завода по переработке куриного помёта планируется построить до 30 декабря 2020 года. Размер инвестиций не сообщается. Разработчик проектной документации по строительству завода — ООО «Барс» (г. Уфа). Планируется, что в сутки завод будет перерабатывать до 400 тонн куриного помёта, в год — 66 240 тонн. Также предполагается строительство двух складских зданий общей вместимостью 1593,6 тонн. Планируемая площадь застройки — 6901 кв. метров. Конечной продукцией является «гранулированное органическое удобрение из птичьего помёта». Ожидается, что посменно здесь будут работать 57 человек.

В рамках проекта планируется строительство «полевого хранилища-площадки для компостирования помёта твёрдой фракции». Здесь будет храниться и перерабатываться помёт от лапсарской и чебоксарской птицефабрик. Согласно документу, предполагается построить шесть хранилищ общей вместимостью 145 200 кум. метров: три лагуны вместимостью 21 700 кв. метров, три лагуны — 26 700 куб. метров. Предлагаемые размеры помётохранилища: 82×82 метра, 82×67 метров, глубина — 5,65 метров.

«Расчётный выход помёта от двух птицефабрик с общим поголовьем 3 344 200 голов составляет 72 731 куб. метров/6 мес., соответственно объёма лагун хватает для планируемого объёма птицы с учётом расширения производства в два раза», — говорится в документации.

Отметим, что отходы (птичий помёт) относятся к веществам четвёртого класса опасности по степени воздействия на организм человека.

Объём инвестиций, которые агрохолдинг планирует получить из Фонда развития промышленности Чувашии, пока не озвучивается. По неофициальным данным, речь идёт о 100 млн рублей. По информации региональных властей, объем инвестиций в проекты агрохолдинга с 2012 года составил 9,6 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей — средства государственной поддержки. На долю агрохолдинга приходится 78% произведенного в республике мяса птицы.