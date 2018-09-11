«Пенсионная реформа — горькое лекарство, но его нужно принять»

Чебоксары, , 15:12 — REGNUM Необходимость проведения пенсионной реформы созрела. Средств Пенсионного фонда РФ (ПФР) не хватает для получения пенсий. При этом важно, что при повышении пенсионного возраста повысятся размеры пенсий, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по социальной работе автономного учреждения Чувашской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики Георгий Степанов.

Может быть, и можно было найти другие способы для наполнения ПФР, но в своем телеобращении к гражданам президент РФ Владимир Путин объяснил, что были просчитаны все варианты, и другого пути, кроме как повысить пенсионный возраст, нет. После выступления накал страстей у населения спал, граждане немного успокоились, тем более, что глава государства попросил с пониманием отнестись к такому непопулярному шагу.

«Президент очень мудро сделал, что внес значительную часть смягчающих поправок, а также оставил много льгот для граждан разных категорий. В целом реформу в стране нужно проводить, это горькое лекарство, но это лекарство, которое нужно принять», — высказал свое мнение Степанов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»