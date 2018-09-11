За пределами КНДР трудятся порядка 70-80 тысяч её граждан – востоковед

Москва, , 15:17 — REGNUM Точное количество северокорейских рабочих, находящихся за границей, неизвестно, в первую очередь потому, что эта информация засекречивается большинством заинтересованных стран и попадает в печать зачастую не систематически, а случайно. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Предположительно порядка 30−40 тыс. северокорейских рабочих находится в Китае, порядка 5 тыс. — в странах Ближнего Востока, и совсем небольшое количество — в странах Африки и Европы, — сказал он. — В целом можно предположить, что за границей в настоящий момент находится примерно 70−80 тысяч рабочих из КНДР».

Год назад, в 2017 году, их было около 100 тыс., так что, по словам профессора, наблюдается явное сокращение.

«Главную роль в этом играет принятая в декабре 2017 года резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует от стран-членов ООН полностью прекратить использование северокорейских рабочих в течение 24 месяцев, то есть до конца 2019 года», — констатировал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 8 февраля 2018 года Россия в рамках исполнения санкций Совета Безопасности ООН ограничила до одного года срок пребывания на территории страны рабочих из Северной Кореи. Об этом сообщила замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По её словам, депортации северокорейских граждан как таковой не ведётся.

В управлении по вопросам миграции также сообщили, что от граждан КНДР в настоящее время поступает большое количество запросов о предоставлении временного убежища на территории России.

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