В Киргизии один из самых высоких показателей безработицы среди стран ЕАЭС

Бишкек, , 15:03 — REGNUM Численность официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости Киргизии составляет 65 112 человек, что на 4,9% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нацстаткома.

Самый высокий рост безработицы зафиксирован в Баткенской области — 25,2%, Ошской области — 21,7% и в Таласской области — 21%. Затем следует Джалал-Абадская область — 4,7%.

Снижение этого показателя произошло в Нарынской области — на 18,4%, в киргизской столице — на 10%, в Чуйской области — 9,1%, в городе Ош — на 7,7% и в Иссык-Кульской области — на 7,4%.

Больше всего официальных безработных насчитали в южных регионах Киргизии: в Джалал-Абадской области — около 19,7 тысячи человек, в Ошской области — свыше 14,5 тысячи и в Баткенской области — 7,6 тысячи.

Затем следует город Бишкек — около 4,8 тысячи человек, в Чуйской области — более 4,6 тысячи, в Иссык-Кульской области свыше 4,3 тысячи, в Нарынской области 4,3 тысячи и в Таласской области — более 3 тысяч. Замыкает список город Ош — более 2,2 тысячи.

Отметим, что согласно данным Евразийской экономической комиссии, самый высокий уровень безработицы среди стран ЕАЭС сейчас сложился в Армении — 5,9% от общей численности экономически активного населения.

Киргизия оказалась на втором месте — ее показатель равен 2,6%, пишет «Tazabek». В Казахстане показатель официальной безработицы достиг 1,7%, в России — 0,9%, а в Белоруссии — 0,4%.

По оценкам аналитиков ЕЭК, в России насчитывается 690,5 тысячи безработных, в Казахстане — 154,6 тысячи, в Армении — 67,8 тысячи, в Киргизии — 66,8 тысячи и в Белоруссии — 16,6 тысячи.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2018 года в Киргизии составила 63 тысячи человек, что больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 4,4%.

Отметим, что в первой половине 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Киргизии возросла на 7,4%, после чего ее размер достиг 15,4 тысячи сомов (15,4 тысячи рублей по текущему курсу). При этом реальный размер средней зарплаты с учетом индекса потребительских цен вырос на 4,7%.