Железнодорожные перевозки в цистернах обезопасят при помощи эластомера

Москва, , 14:56 — REGNUM Российские специалисты разработали новый унифицированный эластомерный аппарат, который позволит обезопасить железнодорожные перевозки в России, сообщает 11 сентября пресс-служба компании «Технодинамика».

Из сообщения следует, что аппарат предназначен для эффективной защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1520 мм. В настоящее время он прошел необходимую сертификацию, что делает возможным его применение в железнодорожных составах с цистернами, перевозящими ценные, опасные и особо опасные грузы: газопродукты, химические щелочи, реагенты-кислоты.

«В условиях растущего грузопотока транспортировке цистерн с опасными и особо опасными грузами уделяется большое внимание. Новый аппарат позволит обеспечить безопасность таких перевозок даже в условиях низких температур, тем самым обеспечивая широчайший диапазон его применения», — сказал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Новые изделия, созданные с использованием вязкоупругой силиконовой композиции, обладают повышенной энергоемкостью до 200 кДж и выдерживают удары при столкновениях/соударениях вагонов-цистерн с силой, в два раза превышающей силу ударов отбойных молотов (до 100 кДж), применяющихся для разрушения масштабных железобетонных конструкций, таких как мосты и аэродромные полосы.