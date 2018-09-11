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Starbucks отказался от Украины: у жителей нет денег на кофе

Экономика

Украинский рынок не интересует крупную международную кофейную сеть

Киев, 11 сентября 2018, 14:47 — REGNUM  Американская компания по продаже кофе Starbucks отказалась от украинского рынка, заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, сообщает 11 сентября «112 Украина».

По ее словам, хотя украинские СМИ и публикуют информацию о том, что Starbucks выходит на украинский рынок, на самом деле это не так. Во-первых, для крупной сети по продаже кофе Украина не является достаточно большим рынком, во-вторых — для украинских граждан продукция Starbucks просто не по карману.

Напомним, уверенность в том, что американская компания зайдет на Украину, высказывал мэр Киева Виталий Кличко. Но после этого Starbucks официально опровергал эту информацию.

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