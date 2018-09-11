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Металлурги: промышленное производство на Украине начинает снижаться

Экономика

Проблемы возникли из-за политики УЖД

Киев, 11 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Проблемы с перевозкой грузов по железной дороге замедлили рост промышленного производства на Украине, заявил президент «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает 11 сентября УНИАН.

По его словам, в 2018 году правительство Украины прогнозировало рост промышленного производства на уровне 3,9−5%. Однако проблемы с грузоперевозкой уже замедлили темпы роста промышленного производства, а в июле производство сократилось по отношению к июню на 1,3%.

Напомним, ранее украинский бизнес обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой урегулировать отношения с «Украинскими железными дорогами», которые необоснованно начали повышать тарифы на железнодорожные грузоперевозки.

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Социально-экономический кризис на Украине
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