Металлурги: промышленное производство на Украине начинает снижаться

Киев, , 14:37 — REGNUM Проблемы с перевозкой грузов по железной дороге замедлили рост промышленного производства на Украине, заявил президент «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает 11 сентября УНИАН.

По его словам, в 2018 году правительство Украины прогнозировало рост промышленного производства на уровне 3,9−5%. Однако проблемы с грузоперевозкой уже замедлили темпы роста промышленного производства, а в июле производство сократилось по отношению к июню на 1,3%.

Напомним, ранее украинский бизнес обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой урегулировать отношения с «Украинскими железными дорогами», которые необоснованно начали повышать тарифы на железнодорожные грузоперевозки.