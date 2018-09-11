Глава МЭР посоветовал продать доллары

Владивосток, , 14:24 — REGNUM Наступило время отказаться от долларов в пользу рублей. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает 11 сентября радиостанция Business FM.

Согласно прогнозам МЭР, в среднесрочной перспективе доллар будет стоить 63−64 рубля. Краткосрочный прогноз оттока капитала повышен, однако причин для коррекции долгосрочного прогноза нет, пояснил министр.

Повышение курса доллара до 70 рублей имеет негативный психологический эффект. Однако ситуация на рынке валют дойдет до определенного пика и развернется в обратную сторону. Движение назад будет таким же быстрым, считает Орешкин.

Стабильность курса опирается на бюджетные правила, низкую устойчивую инфляцию. Это обеспечивает стабильность российской валюты и ее покупательную способность в долгосрочной перспективе, пояснил глава Минэкономразвития.

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