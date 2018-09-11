Минприроды РФ: перед Россией остро стоит вопрос освоения океана

Владивосток, , 14:23 — REGNUM Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин в ходе Восточного экономического форума в Владивостоке заявил, что перед Россией остро стоит вопрос освоения океанских ресурсов. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Во время своего выступления на сессии «Мировой океан: ресурсы без границ» глава ведомства подчеркнул: для решения этой задачи необходимо решить вопрос «мобилизации сил и средств власти и бизнеса в освоении запасов океана».

«Нужна новейшая техника, технологии и оборудование, без которого это невозможно. Мы сжаты в сроках», — подчеркнул Кобылкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что приоритетами в развитии науки на Дальнем Востоке России являются строительство синхротрона, создание центра ядерной медицины и освоение Мирового океана.

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