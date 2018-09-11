Доступ к шельфу Арктики могут открыть ради спора Газпрома с Роснефтью

Владивосток, , 14:22 — REGNUM Законопроект о возобновлении выдачи лицензий на участки арктического континентального шельфа находится на рассмотрении в Госдуме и правительстве РФ. По информации ТАСС, об этом сегодня, 11 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.

«Проблема носила системный характер, на ее решение направлен законопроект. В Госдуме, надеюсь, пройдет, и все вопросы будут урегулированы», — сообщил журналистам глава федерального агентства Роснедра.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Минприроды ввело мораторий на выдачу лицензий на шельфовые участки в Арктике.

«Мораторий позволяет госкомпаниям сосредоточиться на уже взятых обязательствах, сократить сроки открытия новых месторождений. Ресурсы не будут размываться, и финансовая нагрузка на компании не будет увеличиваться», — сообщал экс-министр природных ресурсов Сергей Донской.

Законодательная инициатива об отмене моратория в большей степени вызвана интересом двух крупных нефтедобывающих компаний — «Газпрома» и «Роснефти» — к одному участку в Охотском море. Геологические запасы месторождения «Корякия-1», по оценкам компании «Газпром», могут составлять 420 млн тонн нефти и 1 трлн кубометров газа.

Участок может стать первым на аукционе лицензий сразу после принятия поправок к закону о континентальном шельфе, предполагающих проведение торгов между компаниями при возникновении спорных территорий.

Вести работу на арктическом шельфе по закону могут только «Роснефть» (обладает 28 лицензиями на бурение на шельфе российской Арктики) и «Газпром нефть» (обладает 38 лицензиями), имеющие опыт таких работ не менее пяти лет. Частные компании доступа к шельфу получить не могут, и, по мнению многих экспертов, это сильно тормозит разработку арктических ресурсов.

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