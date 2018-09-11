Внешнеторговый оборот Китая и Приангарья увеличился на 50%

Иркутск, , 14:20 — REGNUM Внешнеторговые связи Иркутской области и Китайской народной республики становятся всё теснее. Согласно данным, которые озвучил сегодня, 11 сентября, губернатор Приангарья Сергей Левченко в ходе одного из мероприятий Восточного экономического форума во Владивостоке, по итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот между сторонами вырос более, чем на 50%. Подробности сообщает официальный сайт правительства Иркутской области.

Иркутская область в Китай традиционно экспортирует продукцию лесопромышленного комплекса и химической промышленности, а также — алюминий, транспортные средства. Одной из важных статей поставок является нефть с северных месторождений Иркутской области.

Понбенесная поставляет в Приангарье различное промышленное оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, черные и цветные металлы и товары народного потребления, продукты питания.

Заявив, что Иркутская область является одним из наиболее экономически развитых регионов России, которая придаёт особое значение привлечению инвестиций в регион, губернатор Сергей Левченко перечислил уже реализуемые с китайцами совместные проекты.

В частности, было сказано о строительстве автоматизированной производственной линии по изготовлению кирпича и возведении автоцентра по продаже большегрузных автомобилей китайской марки «FAW». В лесопереработке реализуется проект по созданию современного лесоперерабатывающего комплекса.

Вместе с тем, глава Приангарья хотел бы бы усилить взаимодействие региона в части активизации межбанковских связей и энерго‑ и экологосберегающих технологий путем создания совместных мусороперерабатывающих производств и использования альтернативных источников энергии. Еще одним предлагаемым для китайских инвесторов проектом является развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала»: власти Иркутской области вновь заговорили о возрождении объектов инженерной инфраструктуры зоны.

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Напомним, в 2017 году товарооборот Иркутской области с Китаем составил почти 4 млрд долларов США, увеличившись на 38% по сравнению с 2016 годом. Весьма остро в регионе стоит проблема с незаконной вырубкой и последующим экспортом в Китай иркутского заповедного леса. Не менее сложна в решении тема сохранения уникального озера Байкал: граждане Китая уже несколько лет ведут там не слишком добросовестный бизнес.

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