«Адлер» планирует зарегистрировать авторские права на «уникальную форель»

Сочи, Краснодарский край, , 14:14 — REGNUM В Сочи рыбоводы-селекционеры получают икру от форели новой породы. Её уникальность в том, что эта рыба любит тёплую воду. Процесс селекции длился более десяти лет, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Обычная форель нерестится при температуре не выше +10. А у «новинки» оплодотворение икры происходит при + 16 градусах. Соответственно, и сроки нереста у этой рыбы, названной «камлоопс августин», наступают раньше, а значит, и объёмы продукции больше. С каждой самки рыбоводы получают до 500 граммов отборной икры.

«Мы сцеживаем икру для получения её и дальнейшей закладки для получения малька, процесс это естественный, — сказал рыбовод шестого разряда Сурен Пегливанян. — И рыбе, как вы видите, не больно, она чувствует себя хорошо и после получения икры. В дальнейшем мы отпустим ее обратно в пруд».

Теперь племенной форелеводческий завод «Адлер» — крупнейшее в России предприятие этой специфики — готовится зарегистрировать авторские права на форель уникальной породы.

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