«Увеличить пенсии поможет изменение системы налогообложения в РФ»

Чебоксары, , 14:09 — REGNUM Пенсионная реформа нужна в России с экономической точки зрения. Пенсионеров в стране становится почти столько же, сколько работающих граждан. Ситуация критическая — работающие граждане вскоре не смогут обеспечить нынешних пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета старейшин при главе Чувашской Республики, пенсионер Федор Карягин.

Также реформу следует проводить, потому что подавляющее большинство граждан недовольны размером выплачиваемых на сегодняшний день пенсий. Уровень заработной платы в стране тоже оставляет желать лучшего, особенно для молодёжи. Поэтому, конечно, надо поправлять ситуацию и повышать пенсионный возраст.

«Кроме того, поможет увеличить пенсии, изменения в системе налогообложения в России, она давно требует изменений. Нужно уйти от выплат зарплат «в конвертах», «серых» схем ведения бизнеса, запретить олигархам хранить деньги за рубежом и запретить вывоз капитала из страны. Эти источники дадут значительные отчисления в Пенсионный фонд РФ. Ведь главное в проведении пенсионной реформы — повышение пенсий пенсионерам», — высказал свое мнение Карягин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»