Италия потеряет 40 тысяч рабочих мест, если закроет магазины в воскресенья

Рим, , 14:07 — REGNUM Если правительство Италии утвердит решение о частичном закрытии магазинов по воскресеньям, в Италии будут сокращены 40 тысяч рабочих мест, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 11 сентября, со ссылкой на данные экспертов.

Другими негативными последствиями могут стать «ограничение прав граждан» (сейчас магазины по воскресеньям посещают около 12 из 60 миллионов граждан страны), а также снижение доходов тех, кто сверхурочно работает по воскресеньям (магазины страны тратят на эти выплаты до 400 млн евро в год).

Как сообщалось ранее, правительство Италии подтвердило свое намерение частично ограничить работу магазинов по воскресеньям. По новым правилам работать будет не более 25% магазинов, они будут открыты в разные воскресенья «по очереди». До 2012 года работа магазинов по воскресеньям в Италии была ограничена в связи со значением этого дня недели для христиан, потом правила были смягчены.

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В итальянском правительстве не разделяют тревоги экспертов. Инициатором проекта является правящее «Движение 5 звезд», второй участник коалиционного правительства, «Лига», также поддерживает это предложение, поэтому оно, вероятнее всего, будет принято.

Жизнь людей не должна непрерывно крутиться вокруг темы прибыли, у граждан должно быть время для того, чтобы побыть с семьей, а не работать сверхурочно; часть магазинов будет открыта, и права потребителей не пострадают, а владельцы магазинов должны считаться с интересами своих сотрудников, а не только эксплуатировать их — такова аргументация сторонников законопроекта.