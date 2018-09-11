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Доход от гражданства в Италии: первые выплаты составят 300 евро

Экономика

Чтобы начать выплаты уже в 2019 году, власти сократят пособие с 780 до 300 евро

Рим, 11 сентября 2018, 13:55 — REGNUM  В бюджете Италии на 2019 год на выплату так называемого «дохода от гражданства» будет предусмотрено не 17, а лишь 5 млрд евро, сообщает Affari Italiani во вторник, 11 сентября.

Доход от гражданства предполагает выплату пособия безработным гражданам в период получения ими новой специальности в обмен на работу на общественных началах. Обещание начать такие выплаты входило в предвыборную программу правящего «Движения 5 звезд».

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Чтобы реализовать обещание, но не допустить роста дефицита бюджета, выплаты могут начать лишь с середины 2019 года, сообщает издание.

Кроме того, рассматривается возможность сокращения выплаты на первом этапе с 780 (что соответствует минимальной пенсии) до 300 евро.

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Экономика Италии
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