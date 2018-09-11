То, что в РФ до сих пор существуют МФО, это безумие – Михаил Делягин

Москва, , 13:17 — REGNUM Ограничить долговую нагрузку, которую несут граждане РФ, ставшие заёмщиками банков и МФО, абсолютно правильная идея, считает экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 11 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новый законопроект, предполагающий, что не более 50% от совокупного дохода семьи должны тратить российские заёмщики на выплаты по кредитам.

«Идея абсолютно правильная — этот механизм работает во многих регионах в отношении выплат по ЖКХ, — сказал Делягин. — Если выплаты по ЖКХ выше некоторого порога, то государство это дело субсидирует. Не очень понятно, что делать с людьми, которые уже закредитованы. У нас огромный слой людей, которые имеют много кредитов и уже выплачивают в виде процентов больше половины своих доходов. Если месячный порог доходов ниже трех прожиточных минимумов, тогда пусть это будет не 50%, а 25%».

Это, как считает Делягин, позволило бы помочь наиболее бедным гражданам РФ, которые находятся в безвыходном положении.

«Заплатить за это должно государство, которое своей политикой довело людей до такого состояния, но главный принцип — чтобы люди с доходами до трёх прожиточных минимумов платили не 50%, а меньше, — подчеркнул экономист. — Нужно запретить выдавать кредит тем, у кого выдача кредитов приведет к пресечению этого барьера. Но если банк выдал такой кредит, значит, кредит должен быть реструктурирован так, чтобы он соответствовал нормам закона».

Кроме того, Делягин назвал безумием то, что в РФ по-прежнему существуют МФО.

«Потому что это ростовщические конторы, которые грабят людей, и я бы очень жёстко ограничил процентную ставку, — сказал экономист. — Недопустима ситуация, когда люди платят 830% годовых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в российское законодательство предполагается внести поправки, согласно которым не более 50% от совокупного дохода семьи должны тратить российские заёмщики на выплаты по кредитам. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ожидается, что осенью поправки в законодательство будут разработаны. Изменения, направленные на защиту заёмщиков, затронут законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Выбор показателя 50%, по словам Аксакова, обусловлен мировой практикой.

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