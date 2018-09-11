В «Газпроме» рассказали о завершении строительства «Силы Сибири»

Владивосток, , 12:57 — REGNUM Российской корпорации «Газпром» осталось сварить всего 40 км линейной части газопровода «Сила Сибири», заявил 11 сентября журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, для завершения работ на нескольких из участков необходимо будет дождаться морозов.

Напомним, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод является совместным российско-китайским проектом. Поставки газа в Китай по газопроводу планируются в 2019 году.

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