В Подмосковье безработных вдвое меньше, чем в среднем по РФ

Красногорск, , 12:58 — REGNUM Показатель безработицы в Московской области составляет 2,6%. Это вдвое меньше, чем в среднем по России, сообщает 11 сентября пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Выборочное обследование населения по проблемам занятости было проведено Росстатом и показало, что в Подмосковье не заняты 2,6% экономически активного населения. В целом по России этот показатель составляет 4,7%.

По данным на конец августа 2018 года в Подмосковье регистрируемая безработица составила 0,46%. В России средний показатель равен 0,9%, в Центральном федеральном округе — 0,5%, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе министр труда России Максим Топилин заявил о самом низком показателе безработицы за всё время наблюдений. В стране официально зарегистрированы 684 760 человек, не имеющих работы. В августе 2017 года их было 784 260 человек.

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