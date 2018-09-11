Рост ВВП России в 2019 году не превысит 2% — прогноз

Москва, , 12:52 — REGNUM Максимальная величина, на которую может вырасти валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2019 году, составляет 2%, говорится в прогнозе Финансового университета при Правительстве РФ.

«Рост ВВП в 2019 г. составит по нашим оценкам 1−2%», — приводят свою оценку составители документа.

Авторы уточняют, что самый вероятный сценарий экономического развития — рост в пределах 1−1,5%. При этом они допускают, что рост ключевого показателя на 2% может произойти в 2020 году.

Информации об использованной методике в прогнозе не приводится — предложенные цифры получены в результате очередного замера потребительских настроений населения.

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