Тамбовский губернатор рассказал об экономике региона корейским инвесторам

Тамбов, , 12:13 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 11 сентября, на Восточном экономическом форуме рассказал представителям южнокорейских деловых кругов об экономическом потенциале региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В первый день работы форума делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным работает по очень насыщенной программе. Глава региона в ходе российско-корейского и корейско-российского делового и инвестиционного советов представил экономический потенциал Тамбовщины.

Александр Никитин рассказал представителям южнокорейского бизнеса о конкурентных преимуществах Тамбовской области. Особый акцент был сделан на реализации проектов в сельском хозяйстве, перерабатывающей отрасли и промышленности. Глава региона отметил, что сегодня Тамбовщина входит в число самых крупных в России производителей зерна, подсолнечника, сахарной свеклы и продукции животноводства. В регионе представлены ведущие операторы аграрного рынка, которые реализуют инвестиционные проекты, направленные, в том числе, на экспорт сельхозпродукции. Итоги первого полугодия 2018 года показывают, что в Тамбовской области — самый высокий по Центральному федеральному округу индекс промышленного производства: он составил 120%.

Александр Никитин отметил, что в регионе создан благоприятный деловой и инвестиционный климат.

«Прежде всего, это три индустриальных парка, где инвесторам оказывают максимум поддержки в организационном и информационном плане, предоставляют налоговые преференции. В прошлом году моногород Котовск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. У нас единственный в стране аграрный наукоград — город Мичуринск. Тамбовская область — это благодатный черноземный край», — сказал Александр Никитин, пригласив «в гости».

Тамбовский губернатор уверен, что будут найдены «хорошие возможности для расширения сотрудничества».

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