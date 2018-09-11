Госзакупки могут получить единые правила контроля

Москва, , 12:11 — REGNUM Законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать единый порядок контроля госзакупок, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Так, согласно законопроекту, контроль за процессом госзакупок нуждается в четкой вертикали. Кроме того, необходимо также создать единую правоприменительную практику и способы реализации контрольных функций властями. В связи с этим, авторы законопроекта предлагают наделить правительство правом утверждать единый порядок для контроля за госзакупками.

Таким образом, правительство определит основания, порядок и сроки проведения проверок для контроля за госзакупками. Кроме того, оно установит перечень уполномоченных проводить такие проверки, а также порядок, сроки направления и исполнения предписаний, а также действия контролирующего органа в случае, если эти предписания не выполняются.

Помимо этого, законопроект также наделяет региональные власти, уполномоченные контролировать процесс госзакупок, также выполнять полномочия органов местного и муниципального самоуправления муниципального района в вопросе контроля в сфере госзакупок.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность осуществления контроля в сфере закупок, будет способствовать выстраиванию вертикали контроля, формированию единообразной правоприменительной практики», — уверены в правительстве.