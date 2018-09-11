В Литве «Yandex.Такси» запрещают называться «Yandex.Такси»

Вильнюс, , 12:07 — REGNUM Литовская служба по конкуренции вынесла предупреждение зарегистрированному в Голландии сервису Yandex. Taxi за то, что в рекламе сервиса используется слово «такси», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 сентября. В предупреждении утверждается, что деятельность такси в Литве — лицензированная, а лицензии выдают в самоуправлениях.

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Однако сервис «Яндекс.Такси», который с августа 2018 года начал действовать в Вильнюсе, не получал никаких лицензий, а значит не имеет права называть себя такси и рекламироваться, как такси.

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В предупреждение подчёркивается, что сервис по сути оказывает услуги подвоза, что отличается от услуг такси. Сервис должен официально ответить литовской службе о мерах, которые будут приняты для устранения «нарушения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение Yandex.Taxi. Против сервиса высказался и премьер Литвы Саулюс Сквернялис. Однако правовых методов запрета использовать сервис в Литве пока так и не нашли.

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